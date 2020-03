Lollapalooza Brasil é adiado para dezembro por causa do coronavírus

De acordo com nota dos organizadores do festival, o evento foi adiado e vai acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro por causa do coronavírus edit

247 - Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (13), a organização do festival Lollapalooza Brasil informa o adiamento do evento que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

De acordo com nota, o festival foi adiado e vai acontecer entre os dias 4 e 6 de dezembro por causa do coronavírus.

"A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários e parceiros e comunidades são a nossa prioridade. Nossos headliners Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott estão confirmados para as três datas remarcadas", disse a produtora do festival.

A nota destaca ainda que todos os ingressos comprados para as datas originais serão válidos nas datas remarcadas e que mais informações detalhadas a todos os titulares de ingressos e também estarão disponíveis em breve no site do Lollapalooza Brasil, inclusive sobre a política de reembolsos dos ingressos caso não possa comparecer às novas datas.