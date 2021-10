Longe da depressão, Nego do Borel curte balada até amanhecer no Rio (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Nego do Borel está voltando ao convívio social após semanas conturbadas devido à expulsão de A Fazenda 13. A coluna Leo Dias recebeu vídeos do cantor saindo da festa Esbórnia com uma aparência bem diferente da vista ao longo das últimas semanas.

Segundo pessoas que estavam no local, o cantor estava feliz e animado, acompanhado de um grupo de amigos. A balada, que reuniu a nata da sociedade carioca, com convites que custavam cerca de R$ 1.300,00, foi até o dia clarear. Nego foi embora por volta das 9h.

Leia a íntegra no Metrópoles.

