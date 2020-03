Lucélia Santos diz que Brasil está "sob a batuta de um maluco"

247 - De volta ao Brasil, a atriz Lucélia Santos criticou Jair Bolsonaro e sua campanha contra o isolamento no enfrentamento contra o coronavírus.

"Não temos governança, já está claro, e isso pode ser devastador. Temo principalmente pelos pobres e sem recursos. Sob a batuta de um maluco, pode morrer todo mundo", afirma a atriz em entrevista ao UOL.

Sobre a nomeação da também atriz Regina Duarte para a Secretaria de Cultura dio governo Bolsoanro, Lucélia diz que "ela fez muito mal em aceitar o cargo porque não vai dar conta da situação, e a história não perdoa".

Sobre a crise econômica, ela defendeu que o governo deveria contar com recursos de quem tem muito dinheiro. "É preciso pensar como seria isso. Taxação de grandes fortunas, por exemplo, ou através de um parcela dos lucros dos banqueiros."

Lucélia Santos estava em Portugal, onde gravou por oito meses uma novela na TVI. De volta ao Brasil, ela disse que "adoraria bater panela mas eu moro num condomínio cheio de milicianos aqui na Barra (da Tijuca, Rio de Janeiro)".

Ela disse ainda que "a crise política já existia antes da chegada do vírus ao Brasil".

"O Bolsonaro querer fechar o Congresso, desrespeitar o Supremo e desautorizar a democracia foi, e tem sido, uma atitude de desespero político. Reparou que ele não falou mais no assunto com o crescimento da pandemia no Brasil? Com os panelaços? Está ficando completamente isolado, porque a postura dele em relação à disseminação do vírus é completamente equivocada, absurda. Os Estados Unidos não quiseram adotar imediatamente a quarentena, e olha como está hoje a situação deles", disse.