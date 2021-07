Luciano Szafir recebe alta de UTI após complicações da Covid-19

247 - O ator Luciano Szafir recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na manhã dessa terça-feira (20), após ficar internado vários dias no Rio com complicações graves por causa da Covid 19. O artista deu entrada num hospital da Zona Sul do Rio no dia 22 de junho. Depois fez uma cirurgia para a retirada de um hematoma no intestino.

Antes do retorno à capital paulista, Sasha Meneghel visitou o pai no hospital, e depois postou uma foto do encontro. Os relatos foram publicados pelo jornal Extra.

"Te amo! Que orgulho ser sua filha", disse ela, abraçadinha ao pai no registro. A modelo estava em lua de mel com o marido em Nova York, nos Estados Unidos, quando voltou às pressas para o Brasil com a piora do ator.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.