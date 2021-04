Ludmilla ataca racismo de Rodolffo e pede respeito no BBB21 (vídeo)

Luiz Prisco, Metrópoles - A cantora Ludmilla roubou a cena em seu show, na noite de sábado (3/4), no BBB21. A funkeira subiu ao palco e mandou um recado direto para Rodolffo, que, mais cedo, fez um comentário racista: comparando o cabelo de João, com o penteado black power, à fantasia do Monstro, uma peruca de homem das cavernas.

Como de costume, Rofolffo fez o comentário racista e fingiu ser apenas uma piada. No entanto, João não gostou do comentário e rebateu: “Não é igual. É diferente”. Ludmilla, que recentemente perdeu um processo para socialite que falou que seu cabelo era “bombril”, não deixou o episódio passar em branco.

“Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo!” @joaoluizpedrosa 💖✊🏾 #BBB21 pic.twitter.com/GLTBXb97V7 — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 4, 2021

