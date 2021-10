Ludmilla cancela participação no Prêmio Multishow: "não sou bem-vinda"

Apoie o 247

Metrópoles - Ludmilla usou as redes sociais na manhã nesta terça-feira (29/10) para anunciar que desistiu de se apresentar no Prêmio Multishow 2021, marcado para o dia 8 de dezembro deste ano. A decisão foi tomada após a divulgação da lista de indicados da premiação, que não traz o nome da funkeira na categoria Cantora do Ano desde 2019, quando ela foi vaiada por fãs de Anitta.

“Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular um bilhão de streams só no Spotify. Meus clipes somam 2,5 bilhões de views. Rainha da Favela ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam”, começou ela.

“Só esse ano, lancei o Numanice ao vivo, projeto que impactou a cultura brasileira e revolucionou o mercado do pagode de um jeito jamais visto, por ser uma mulher à frente. Projeto que garantiu o vídeo musical solo mais visto de 2021 por uma cantora pop brasileira”, alegou a cantora. “Desde que ganhei a primeira vez, impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio”, completou.

