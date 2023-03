Ludmilla recorre de decisão da Justiça que absolveu apresentador que a chamou de “pobre macaca”

Cantora sofreu revés na primeira instância do processo contra o apresentador Marcão do Povo edit

247 - A cantora Ludmilla anunciou nesta terça-feira (28) que vai recorrer da decisão da Justiça de Brasília que absolveu o apresentador Marcão do Povo de condenação por injúria racial. Em 2017, durante uma transmissão ao vivo na televisão aberta, Marcão se referiu à artista como “pobre macaca”.

De acordo com reportagem da CNN, na sentença da 3ª Vara Criminal de Brasília junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o magistrado cita o argumento das testemunhas de defesa de que o vídeo viralizado nas redes com o comentário do apresentador “foi editado para fazer ecoar a palavra ‘macaca'”.

No entendimento do juiz Omar Dantas Lima, “embora a vítima tenha ficado abalada emocionalmente ao assistir vídeo, isso não induz à conclusão de que o acusado, intencional e deliberadamente, tenha a utilizado para injuriá-la, ofendendo a dignidade ou o decoro em razão de sua raça ou cor”.

Através de nota, Ludmilla expressou o seu sentimento ao saber do posicionamento do juiz e disse que “ontem foi mais um dia difícil na vida de quem luta contra o preconceito”.

“Surpreendentemente, mesmo após a utilização dos termos ‘pobre e macaca’ contra mim, o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília entendeu que não houve, por parte do apresentador Marcão do Povo, a intenção de ofender (?!)”, escreveu a atriz.

Nas redes sociais, a defesa do apresentador disse através de um vídeo que tudo não passou de "mentiras sobre mim".





