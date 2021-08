Luísa Sonza tem clipe bloqueado pelo YouTube e reage: "censurar o Bolsonaro que só fala bosta ninguém faz"

“Acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro q só fala bosta ngm faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver", postou a cantora Luísa Sonza nas redes sociais edit

247 - A cantora Luísa Sonza usou as redes sociais para afirmar que o clipe da música "Mulher do ano”, em que aparece em cenas tórridas com o namorado, o cantor Vitão, foi censurado pelo Youtube e, por isso, acabou postando o vídeo em um site de conteúdo pornográfico.

“Acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro q só fala bosta ngm faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver”, postou Luísa Sonza no Twitter.

Internautas, porém, criticaram a decisão da cantora - que defende causas feministas - de utilizar um site pornográfico para divulgar o vídeo como forma de protesto. De acordo com o jornal O Globo, o YouTube ainda não se pronunciou sobre o caso.

Confira a postagem de Luísa Sonza sobre o assunto.

