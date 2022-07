Lula defende carnaval no orçamento: 'samba é um patrimônio do Brasil'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) defendeu, nesta quarta-feira, 6, que o carnaval tenha recursos garantidos no orçamento da União e de estados e municípios. Ele esteve na quadra da Unidos da Tijuca com sambistas e representantes de escolas de samba no Rio de Janeiro.

O ex-presidente, que prometeu recriar o Ministério da Cultura, destacou a importância da festa para a cultura brasileira e o alto volume de recursos financeiros que ela traz para o país.

"Por que as pessoas tem que ficar implorando ajuda para um, para outro? Não precisa disso. Se é uma indústria capaz de produzir emprego, capaz de produzir profissionalização das pessoas... O que vocês fazem costurando fantasias não é uma coisa qualquer! Não é uma coisa qualquer! É uma demonstração cultural, é uma profissão", afirmou ainda.

"Eu quero dizer para vocês, o samba é um patrimônio imaterial desse país. O samba, definitivamente, faz parte da nossa cultura. [...] Tem que haver uma discussão para a gente tratar o samba como se fosse uma indústria de geração de oportunidades para o povo brasileiro e o carnaval também para o povo brasileiro. Não pode um presidente de uma escola ficar implorando uma ajuda, ela tem que estar no orçamento da cidade, do estado e da nação para que a gente faça uma coisa mais profissional e as pessoas saberem desde o começo quanto que vai gastar. Esse é um compromisso que eu quero assumir", disse.

"Esse povo não quer só comer. Esse povo não quer só trabalhar, não quer só reclamar. Esse povo precisa, acima de tudo, sambar", declarou Lula.

