Lula lamenta morte do poeta Thiago de Mello

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota de pesar pela morte do poeta amazonense Thiago Melo, que morreu de causas naturais aos 95 anos nesta sexta-feira (14). ¨Nos despedimos hoje do poeta amazonense Thiago de Mello, cuja palavra ganhou o mundo pelo seu talento, sua sensibilidade com a vida e com a luta pela Amazônia. Aos 95 anos, Thiago de Mello se despede deixando um legado de cultura, arte e compromisso com o povo brasileiro”, diz Lula no texto.

Leia a íntegra da nota.

Nos despedimos hoje do poeta amazonense Thiago de Mello, cuja palavra ganhou o mundo pelo seu talento, sua sensibilidade com a vida e com a luta pela Amazônia. Aos 95 anos, Thiago de Mello se despede deixando um legado de cultura, arte e compromisso com o povo brasileiro.

Teve obras traduzidas em mais de 30 idiomas. Publicou, entre outros livros, Acerto de Contas, Como Sou, e Amazonas – Pátria da Água. “Faz escuro mas eu canto”, um de seus versos mais populares, tirado do poema Madrugada camponesa (1965), inspirou o tema da 34 º Bienal de São Paulo.

Hoje faz escuro, mas nós seguiremos cantando e lutando para construir um Brasil melhor. Meus sentimentos ao familiares, amigos e admiradores de Thiago de Mello.

Sua obra não será esquecida. Do poema “Os Estatutos do Homem”:

Artigo I.

Fica decretado que agora vale a verdade.

que agora vale a vida,

e que de mãos dadas,

trabalharemos todos pela vida verdadeira¨.

Luiz Inácio Lula da Silva

