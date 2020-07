Lula: Sérgio Ricardo tinha uma cabeça política privilegiada e não morrerá nunca

247 - A morte do compositor, escritor, cantor e pintor Sérgio Ricardo comoveu os brasileiros nesta quinta-feira, 23. Lula, que amigo de Sérgio, escreveu uma carta sentida. O ex-presidente afirmou: “e o lado dele era sempre o lado do povo mais humilde, mais necessitado e mais vulnerável. Para quem aprendeu a te conhecer, Sérgio Ricardo, você não morrerá nunca.”

Leia, na íntegra, a mensagem de pêsames à família do cantor escrita por Lula:

“Eu tive o prazer e a alegria de participar de muitas reuniões, atos e conversas com Sérgio Ricardo. Ele não era apenas um cantor, não era apenas um rebelde que teve a coragem de em pleno festival quebrar o violão e jogar em cima do público que o vaiava. Aquele gesto não mostrava a rebeldia de um jovem, mostrava a maturidade de um homem, que além de cantor e compositor, tinha uma cabeça política privilegiada. Ele pensava arte, pensava música, pensava cultura, mas sobretudo pensava política e pensava o Brasil. É esse homem pleno que eu aprendi a respeitar e admirar. Com quem participei de atos, seja pra conversar com artistas, seja nas várias campanhas políticas, no mesmo palanque, conhecendo de perto a alma política do autor da trilha de Deus e o Diabo na Terra do Sol e de tantos sambas e canções de protestos sobre o nosso país. Sérgio Ricardo nasceu, cresceu e morreu representando dignidade e caráter para que todo mundo soubesse que ele tinha lado. E o lado dele era sempre o lado do povo mais humilde, mais necessitado e mais vulnerável. Para quem aprendeu a te conhecer, Sérgio Ricardo, você não morrerá nunca. Quero dar os pêsames à família de Sérgio Ricardo e saibam que nem todo irmão é um companheiro, mas todo companheiro é um grande irmão e, você, Sérgio Ricardo, foi um grande companheiro.”

Luiz Inácio Lula da Silva

