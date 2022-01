Lula supera Moro em lista de livros mais vendidos

Ranking traz livro sobre Lula em sexto lugar entre as obras de não ficção, enquanto o do ex-juiz aparece na 16ªposição edit

247 - A biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escrita por Fernando Morais ultrapassou a venda do livro autobiográfico do ex-juiz, considerado parcial e incompetente de Supremo Tribunal Federal (STF), Sergio Moro no ranking de livros mais vendidos elaborada pela Nielsen.

O primeiro volume da biografia de Lula aparece na 6ª posição da lista publicada em parceria com o portal especializado PublishNews. Já o livro do ex-magistrado, hoje filiado ao Podemos, aparece na 16ª posição, informa o jornal Folha de S. Paulo.

É a primeira vez que as duas biografias aparecem na lista de best-sellers da Nielsen, que é elaborada mensalmente e, nesta edição, contabiliza os livros brasileiros vendidos no varejo de 8 de novembro a 5 de dezembro, época em que ambos os livros foram lançados.

