Lulu Santos adia shows de janeiro e fevereiro por conta do avanço de casos de Covid-19

Revista Fórum - O cantor e compositor Lulu Santos avisou através de sua conta do Twitter, nesta segunda-feira (10), que adiou seus shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, que aconteceriam em janeiro e fevereiro, por conta do avanço nos casos de Covid-19.

“Comunicado importante! É por todos nós! – Por conta do avanço de casos positivos de Covid 19, decidimos adiar os shows de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, que aconteceriam em janeiro e fevereiro".

- Os ingressos ja comprados ficam valendo para as novas datas, que serao divulgadas em breve.

- Aqueles que optarem pelo ressarcimento devem procurar a mesma empresa onde os ingressos foram adquiridos

Obrigado pela compreensão

[Time Lulu Santos] — Lulu Santos (@LuluSantos) January 10, 2022

