Lulu Santos destrói Flávio Bolsonaro e José Serra com apenas uma frase

247 - Com uma frase apenas, o cantor e compositor Lulu Santos bateu nos senadores José Serra (PSDB-SP) e Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). "O Serra abriu uma loja da Kopenhagen na Suíça", escreveu o artista no Twitter, após o tucano ser denunciado pela Operação Lava Jato em São Paulo.

Ao citar Kopenhagen, Lulu Santos referência à loja de chocolates. Vale ressaltar que o filho de Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) teria aberto uma loja de chocolates para lavar dinheiro. Serra teve recursos bloqueados em uma conta na Suíça.

O Serra abriu uma loja da Kopenhagen na Suiça. — Lulu Santos (@LuluSantos) July 3, 2020

O Ministério Público (MP-RJ) investiga o possível esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) desde 2018 e já disse ter encontrado indícios de que o senador lavou R$ 2,27 milhões com compra de imóveis e em sua loja de chocolates.

Sobre José Serra, o Judiciário bloqueou R$ 40 milhões em uma conta na Suíça. Estima-se que os desvios possam superar a casa da centena de milhões de dólares.

De acordo com as investigações, entre 2006 e 2007, o tucano usou seu cargo para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios nas obras do Rodoanel Sul.

