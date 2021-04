Lulu Santos se vacina contra covid e homenageia “pessoal do SUS” com “A Cura” (vídeo)

Revista Fórum - Aos 67 anos, o músico Lulu Santos recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (2).

Crítica de Jair Bolsonaro (Sem partido) nas redes sociais, Lulu homenageou os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, com uma adaptação de um de seus maiores sucessos: A Cura. “Resistirá, E toda raça então enaltecerá nosso pessoal do #SUS”, cantou.

Assista:

Resistirá

E toda raça então enaltecerá

Nosso pessoal do #SUS 💙 pic.twitter.com/2Zkz8FDRqu — Lulu Santos (@LuluSantos) April 2, 2021

