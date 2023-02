Madonna desabafa após ser atacada por conta de rosto inchado

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta terça-feira (7), a cantora Madonna resolveu fazer um desabafo nas redes sociais com relação a foto em que aparece com o rosto inchado ao discursar no evento do Grammy. Manchetes e comentários nas redes apontaram um inchaço em seu rosto

Ela alegou que a imagem foi distorcida, reclamou da repercussão e ainda lamentou ter tido seu discurso ofuscado por preocupação com estética.

"Em vez de focarem no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor e frescor de artistas como Sam Smith e Kim Petras, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre minhas fotos em close-up. Fotos tiradas com uma câmera de lente longa que distorceria a cara de qualquer um! Mais uma vez, sou pega no brilho do preconceito de idade e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos", começou Madonna sobre a foto que teve repercussão mundial.

"Vivemos em um mundo que se recusa a celebrar a mulher que passa dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar obstinada, trabalhadora e aventureira." , acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.