Mãe de Marília Mendonça diz que neto ainda não sabe da morte da artista: 'para ele, a mãe foi trabalhar'

247 - A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, afirmou que Léo, de 1 ano e 11 meses e neto dela, não sabe da morte da artista, vítima de um acidente aéreo no último dia 5 em Caratinga, no interior de Minas Gerais. A entrevista foi concedida ao programa Fantástico, da TV Globo.

"Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: 'A mãe está trabalhando'. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala 'mamãe'. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entrava com ele, falava: 'Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando", contou.

A genitora fez um desabafo sobre o sentimento de dor. "Eu chorei muito dois dias, depois não. Porque eu tenho meu neto, e se ele me vê chorando vai se desesperar, né? Nos primeiros dias eu corria lá em cima e chorava, chorava. Urrava, sabe? Gritava por dentro. E aí lavava o olho e ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola... E ele morre de rir. Quando tem esse tempinho assim, que eu começo a ficar triste, falo: 'Agora não. Agora é a hora de eu brincar com ele"', disse.

