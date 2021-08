Mãe de Nego do Borel vira ré por maus-tratos contra enteada de oito anos

247 - O juiz Marco Jose Mattos Couto, da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, aceitou denúncia do Ministério Público contra Roseli Viana Gomes, mãe do cantor Nego do Borel, e seu companheiro, Alex Alves Gomes.

Ambos são investigados no processo que apura maus tratos e lesão corporal contra a filha de Alex, de oito anos.

Segundo a mãe da criança, ela levou tapas, arranhões e teve shampoo jogado contra seus olhos durante o banho.

De acordo com investigações da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), as agressões, que teriam ocorrido em 24 de maio desse ano, foram confirmadas em exame feito no Instituto Médico-Legal (IML) e em um depoimento especial da vítima.

A mãe da menina afirma que os atos de violência foram praticados por Roseli e informados por ela a Alex, que teria se negado a acreditar e a tomar providências.

Roseli e Alex negam ter cometido os crimes.

