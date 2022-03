Mãe de Paulo Gustavo debocha novamente de Mario Frias: “Mais um mico”

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - A mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, debochou do secretário de Cultura, Mario Frias, após o Senado aprovar a lei que leva o nome do seu filho, falecido em maio de 2021 devido à Covid-19.

"Mario Frias, mais um mico kkkkkkkk. Que alegria poder com essa lei ajudar a cultura. Arte salva”, postou em seu perfil no Instagram.

Frias é contra a lei aprovada no Senado, que delega para estados e municípios a responsabilidade pela aplicação de quase R$ 4 bilhões em projetos culturais. O secretário classificou a iniciativa de “absurdo”.

A mensagem postada ontem por Déa Lúcia é semelhante à que ela escreveu em 24 de fevereiro, quando a lei recebeu o sinal verde da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ela ironizou: “Mario Frias, mais um mico. Grande secretário”.

