Mãe desabafa sobre saudade de Paulo Gustavo um ano após morte do ator

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Déa Lúcia Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, desabafou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (4/5), sobre a saudade do filho, que morreu em 4 de maio do ano passado vítima da Covid-19.

Dona Déa compartilhou uma foto com o texto: “Não é verdade que tudo passa… Tem coisas que ficam dentro de nós para sempre.” Na legenda, ela escreveu: “Muitas saudades de você meu filho".

