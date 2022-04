Mãe e viúvo de Paulo Gustavo criticam veto de Bolsonaro ao Projeto de Lei que destina recursos para cultura

Apoie o 247

247 - Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, publicou uma foto do ator ao lado de outra do presidente Jair Bolsonaro (PL) como uma forma de protestar contra o veto de Jair Bolsonaro à lei que leva o nome do humorista, morto em maio do ano passado vítima da Covid-19.

>>> Lei Paulo Gustavo: Bolsonaro veta repasse de R$ 3,8 bilhões à cultura





“QUE MICO HEIN????”, escreveu Dea Lúcia na legenda da imagem. A publicação mostra Bolsonaro com a frase “Você será vetado”. A proposta liberaria R$ 3,862 bilhões para amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia no setor cultural brasileiro.

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, também utilizou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (6) para comentar sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de Lei que levaria o nome do ator e teria verba destinada ao setor cultural.

"Que tristeza ver nosso país tão desarticulado politicamente. Sem saber defender os interesses da cultura e o bem-estar do povo", publicou Thales em uma postagem nos stories de seu Instagram.

