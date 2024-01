Maiara, da dupla com Maraisa, é acusada de fazer show alcoolizada e desagradar fãs (vídeo)

Apoie o 247

247 - A cantora Maiara, que faz dupla com sua irmã, Maraisa, levantou suspeitas de fazer a apresentação alcoolizada, em Florianópolis no último sábado, e desagradou os fãs presentes.

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, a sertaneja interrompe o show várias vezes para conversar assuntos aleatórios com a plateia, se joga no chão durante uma música, troca o repertório, pega a banda desprevenida, e vira uma garrafa de bebida na boca.

🚨EITA! Fãs da dupla Maiara e Maraísa reclamam de Maiara por fazer show embriagada em Florianópolis: “Decepcionante”.

pic.twitter.com/1FuojoZWv5 — Central Reality (@centralreality) January 8, 2024

