"Mangueira colocou com classe o dedo na ferida", diz Tico Santa Cruz

Por Tico Santa Cruz, em seu facebook – Escrevo aqui como mero espectador que não entende NADA sobre técnicas de julgamento de escolas de Samba. Apenas para deixar o registro pelo incrível trabalho que a Mangueira colocou na Sapucaí em meio as Trevas que tentam abater a ARTE, a CULTURA, e tudo o que está relacionado com o imaginário do povo!

Escrevo emocionado, pela mensagem, pelas imagens, pela música, pela poesia, por dizer o que muitos de nós gostaríamos de dizer, mas que jamais atingiria um público tão grande, na TV e em todos os outros espaços!

Parabéns a Mangueira! Todos os profissionais que realizaram esse desfile!

Colocou com classe o dedo na ferida!

Obrigado Estação Primeira de Mangueira!