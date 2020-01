Manifestantes encontram Casa de Rui Barbosa fechada e protesto aumenta no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, manifestantes encontraram as portas da Casa de Rui Barbosa fechadas e protestaram com mais indgnação em frente à instituição. A manifestação contra o aparelhamento da fundação estava marcada há vários dias, após a presidente Letícia Dornelles demitir experientes pesquisadores da instituição edit

Os protestos engrossaram após os participantes se depararem com os portões da instituição fechados para público e bolsistas.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "segundo os funcionários, que divulgaram no local uma carta aberta contra a atuação da presidente nos jardins da casa, do outro lado da grade, não houve justificativa formal para fechar os portões. Atividades previstas para a segunda-feira, como o atendimento a refugiados por bolsistas de Direito, foram canceladas sem aviso prévio. Procuradas via assessoria de imprensa da Casa, Leticia Dornelles ainda não comentou a situação."

A matéria ainda sublinha que "pelo Twitter, mais cedo, Letícia abordou um problema estrutural no terreno. Segundo ela, os dutos laterais da Casa, por onde passa o fluxo do rio Banana Podre, têm risco de se romper e destruir parte da área. "Corremos grave risco de estourarem e inundarem o Jardim Histórico e o Museu. Prédios podem ter suas estruturas abaladas. O período de chuvas aumenta a gravidade". Mas a presidente não faz nenhuma relação do problema com o fato de a instituição ter fechado as portas sem aviso prévio."