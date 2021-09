Mano Brown a Drauzio Varella: 'o Brasil foi feito em cima da desigualdade'

Apoie o 247

247 - O rapper Mano Brown recebeu o médico Drauzio Varella no 2º episódio do podcast Mano a Mano, produção original do Spotify, que entrou no ar nessa quinta-feira (2). Os relatos são da coluna São Paulo Agora, do jornal Folha de S.Paulo.

"A hora que você conseguir dar escola de qualidade para todos, o Brasil vai virar um grande país", disse Drauzio. "Uma hora o Brasil vai ter que dizer 'basta'", afirmou.

O músico diz pensar que "o Brasil foi construído em cima de uma pirâmide de injustiças". "E se você quiser arrumar o Brasil, você vai ter que tirar o tijolo que está lá na base, lá embaixo, lá que tem que mexer, e aí cai, porque o Brasil foi feito em cima da desigualdade", disse o MC.

