Mano Brown sobre podcast Mano a Mano: "papos retos e diretos sobre política e religião"

Com novos episódios toda quinta-feira, divulgados no Spotify, o rapper reforça o poder da escuta e o valor do diálogo

Metrópoles - Um dos maiores nomes da história do rap brasileiro, Mano Brown sempre teve a missão de informar e entreter através das músicas. Agora, o integrante do Racionais MC’s apresenta uma nova forma de seguir com esse propósito através do podcast Original Spotify Mano a Mano. A estreia está marcada para quinta-feira (25/8), com novos episódios toda semana.

“Falo sobre coisas sérias nas músicas e o podcast é mais um veículo para fazer isso. São papos retos e diretos sobre religião, cultura, sociedade, política e muito mais. É um universo plural e diversificado para ouvir, ser ouvido e ampliar o debate”, conta Mano Brown.

