Manu Gavassi testa positivo para Covid-19

A atriz e ex-BBB20 integra o time da série Maldivas, da Netflix. As gravações da produção foram paralisadas edit

247 - A atriz, cantora e ex-BBB20 Manu Gavassi testou positivo para Covid-19, segundo Leo Dias, do Metrópoles. As gravações da série Maldivas, produção da Netflix com participação da artista, foram interrompidas.

Há ainda relatos de profissionais da equipe técnica contaminados. Mediante os casos, a gravação da produção será retomada apenas no início de 2021.

Procurada, a assessoria de Manu Gavassi não respondeu.

