Marcelo Adnet pede orações por Paulo Gustavo

247 – "Nossos corações e pensamentos com nosso patrimônio da alegria, genial Paulo Gustavo! E com todos que estão passando dificuldades neste momento. O Brasil vive uma calamidade mais de um ano depois da chegada do covid por aqui. Cuidem-se. Viva Paulo e viva o Brasil", escreveu o humorista Marcelo Adnet em suas redes sociais, ao saber que o colega Paulo Gustavo foi intubado , no Rio de Janeiro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.