Marcelo D2: milicianos vão dar pra cima da Justiça

247 - O cantor Marcelo D2 sinalizou que a família Bolsonaro pode tentar de alguma forma emparedar o Judiciário depois da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. "Bom dia, hoje o presidente vai tocar o terror no país. Prenderam o Queiroz no sítio do advogado do filho dele! Os milicianos vão dar pra cima da justiça! Se cuidem", escreveu o artista no Twitter.

De acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica". De 2014 a 2017 a movimentação foi de R$ 7 milhões.

SÃO PAULO (Reuters) - Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi preso na manhã desta quinta-feira em Atibaia, interior de São Paulo, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado, em cumprimento de mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, informou o MP paulista.

O mandado expedido pela Justiça fluminense se refere às investigações sobre o esquema conhecido como “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz foi assessor de Flávio Bolsonaro quando o atual senador era deputado estadual no Rio. A suspeita é de apropriação e desvio de parte dos salários dos servidores do gabinete do parlamentar.

“Na manhã desta quinta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Civil efetuaram a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na cidade de Atibaia”, informou o MP paulista em nota.

“Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio, a pedido do Grupo de Combate à Corrupção (Gaecc) do Ministério Público daquele Estado, que investiga a participação de Queiroz em um esquema de desvio de vencimentos de servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A transferência para o Rio ocorrerá ainda hoje.”

A prisão foi feita no escritório de um advogado que presta serviços para Queiroz, informou o MP. O ex-assessor está sendo levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil na capital paulista, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

