Marcelo Pretto encarna canções de protesto de Alberto Ribeiro e reflete sobre os Brasis de ontem e hoje

O cantor Marcelo Pretto apresenta em agosto e setembro shows e oficinas on-line com as canções do LP Aviso aos Navegantes, de Alberto Ribeiro. Traz para o palco e para a oficina o clima da segunda metade dos anos 30, em pleno Estado Novo, quando foi composto o repertório. As atividades serão transmitidas pelo facebook dos CEUS Casa Blanca, Vila do Sol e Cidade Dutra edit

247 - Aviso aos Navegantes é um LP do compositor Alberto Ribeiro que critica, entre outros temas, o autoritarismo e a exploração dos trabalhadores no Brasil da ditadura do presidente Getúlio Vargas. De acordo com o crítico musical José Ramos Tinhorão, falecido recentemente, as 16 breves faixas formam o primeiro conjunto de música de protesto da história. Lançado em 1956, Aviso aos Navegante antecipa no repertório a temática que marcaria os festivais de música popular na década seguinte. A oficina acontece nesta quinta, às 16h, e o show na sexta-feira (27), às 20h pelo facebook do CEU Casablanca.

Encantado com o LP, o cantor Marcelo Pretto montou o show Aviso aos Navegantes para trazer o caráter inusitado e de crítica social das canções de Alberto Ribeiro, mais conhecido como parceiro de Braguinha em marchinhas como Chiquita Bacana. Ribeiro interpreta todas as canções no LP. “Com muita qualidade artística, Aviso Aos Navegantes, Canções Pré-protesto, traz um Brasil de agora em um Brasil de antes; mostrando as condições de muitos trabalhadores com ironia e bom humor, um documento raro e de grande qualidade sobre os tempos em que as canções foram compostas e que seguem fazendo muito sentido para nossa sociedade atual”, afirma Marcelo.

Alberto Ribeiro teve as músicas censuradas e foi preso. O LP foi lançado dois anos depois da morte do presidente Getúlio Vargas. Na contracapa do vinil, o compositor e jornalista Orestes Barbosa expressa as circunstâncias da época: “para uma hora que está pedindo providências enérgicas de quem porventura ainda tenha capacidade e legítima vontade de reagir”. Através das apresentações musicais e das oficinas de Corpo e Canto, Marcello Preto traz um panorama de acontecimentos marcantes para a história do Brasil e joga luz sobre um tesouro da música brasileira, que é o vinil Aviso aos Navegantes.

Para o historiador e escritor Luiz Antonio Simas, que escreveu um texto sobre o projeto de Marcelo Pretto, o mergulho do cantor neste LP redimensiona a história da música brasileira de protesto. Simas lembrou que o show agregou canções que reforçam o tema da crítica social como Salário Mínimo (Ernani Alvarenga), Samba da utopia (Jonathan Silva) e Pedreiro Waldemar (Wilson Batista e Roberto Martins), por exemplo. “Aviso aos navegantes, o disco de Alberto Ribeiro e o show de Marcelo Pretto, é a prova de que é impossível se contar a história do Brasil sem dar à música popular um papel de centralidade na produção de sentidos e testemunhos sobre a realidade política, social e econômica do país”, opinou o escritor.

No palco com Marcelo Pretto estão Lincoln Antonio (piano preparado), Rodrigo Sestrem (flauta transversal, pífano, rabeca, sax-tenor e sax-soprano) e Kabé Pinheiro (percussão). As apresentações de Aviso aos Navegantes têm o apoio do 4º Edital de Apoio à Criação Artística – Linguagem Música - Secretaria Municipal de Cultura. O projeto estreou pouco antes da pandemia, percorreu circuito virtual pelos CEUs e agora chega a novas unidades, com oficinas e transmissão do espetáculo online.

SERVIÇO

Oficina CEU Casa Blanca, no ar às 16h

26 de agosto

Show Aviso aos Navegantes CEU Casa Blanca, no ar às 20h

27 de agosto

Acesse o facebook do CEU Casa Blanca para assistir a oficina e ao show

Anote na Agenda outras Datas

02/9 - Oficina CEU Vila do Sol

03/9 - Apresentação CEU Vila do Sol

09/9 - Oficia CEU Cidade Dutra

10/9 - Apresentação CEU Cidade Dutra