Márcio Tavares, Juca Ferreira e Lucélia Santos coordenarão setor de cultura na transição

247 - O secretário nacional de cultura do PT, Márcio Tavares, o ex-ministro Juca Ferreira e a atriz Lucélia Santos vão coordenar o núcleo de cultura do gabinete de transição do novo governo federal. Os nomes foram anunciados por Ferreira durante plenária nacional do Comitê Paulo Gustavo nesta terça-feira (8), segundo a CNN Brasil.

O grupo vai se reportar ao ex-ministro Aloizio Mercadante, responsável por chefiar os núcleos temáticos da equipe de transição.

O núcleo de cultura "vai atuar na formulação de políticas públicas e definir as diretrizes do setor durante o governo", de acordo com a reportagem. Outros nomes que vão compor o setor cultural ainda estão em discussão. Diferentes áreas - como audiovisual, patrimônio, museus e culturas populares - devem ser contempladas.

"Entre as prioridades da equipe durante a transição estão pelo menos três frentes de atuação: a revisão de normas e decretos editados durante a gestão Bolsonaro, a análise da estrutura do setor de cultura no governo federal e a discussão do orçamento destinado à área", informa a CNN.

