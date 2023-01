Marco Nanini revela romance com global

Apoie o 247

247 - O ator Marco Nanini revisitou suas memórias, com a ajuda da jornalista Mariana Filgueiras, na biografia “O Avesso do Bordado”, que será lançado no próximo dia 1º de fevereiro. Em prévia divulgada, o livro conta um pouco da juventude do veterano. As informações são do portal Yahoo.

Entre os momentos que mereceram destaque na publicação, está o rápido romance que viveu com o ex-diretor de novelas da Globo, Wolf Maya. O namoro ocorreu quando eles dividiram um apartamento na tradicional rua Resedá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos endereços mais disputados do Rio de Janeiro.

O ator foi morar com o diretor após um contato feito por Zezé Motta. Eles tinham acabado de alugar o apartamento na região e buscavam uma outra pessoa para dividir as despesas e chamaram o imóvel de “República Resedá”. O espaço também foi residência de Ronaldo Resedá, Ney Matogrosso, Lucélia Santos, Sandra Pêra e Eduardo Dussek.

