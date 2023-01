Margareth Menezes agita posse de Lula e canta 'Faraó' no Festival do Futuro

Apoie o 247

247 - No primeiro ato público no governo de Lula, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, subiu ao palco no Festival do Futuro e cantou a música "Faraó" em show do BaianaSystem.

Ressaltando a proposta de criar diálogos latino-americanos, o grupo abriu o show com a artista chileno-brasileira Claudia Manzo. O show também teve a participação do rapper cearense Rapadura, conhecido por suas letras que enaltecem a região Nordeste.

