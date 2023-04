Margareth Menezes assina acordo de fomento ao audiovisual entre Brasil e China

“A assinatura está em consonância com os objetivos de integração e desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro", a secretária de Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga edit

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, assinou na última sexta-feira (14) acordo de coprodução entre a pasta e a Administração Nacional de Rádio e Televisão da China (NRTA) para fomentar a criação de conteúdos audiovisuais para a televisão entre os dois países. O ato fez parte do pacote de acordos assinados no Grande Palácio do Povo, durante a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.

O acordo cultural prevê participação criativa, técnica e artística e composição de equipe técnica e artística que atenda às exigências de cada país, com filmagens ocorrendo em um dos dois países, dentre outros pontos.

"A China tem um legado muito grande. É uma civilização muito antiga e que tem uma preservação da sua memória, um respeito à sua tradição, um grande exemplo que a China dá a todos nós. Acho que vai ser muito bom essa retomada do Brasil com a China, precisamos aproveitar este momento. Há um potencial gigantesco”, declarou a ministra, em sua primeira viagem oficial internacional.

A secretária de Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, afirmou que o objetivo principal do acordo é promover o intercâmbio cultural e a cooperação televisiva, em conformidade com a legislação nacional e as regulamentações em vigor nos dois países, e por meio de negociações amigáveis.

“A assinatura está em consonância com os objetivos de integração e desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro e cooperação entre o Brasil e outros países, visando tanto a excelência técnico-artística quanto a internacionalização das obras audiovisuais brasileiras”, disse. (Com informações de O Tempo).

