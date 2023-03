Maria Marighella toma posse na presidência da Funarte nesta quinta-feira

A solenidade acontecerá na Sala Cecília Meireles, uma das mais tradicionais salas de concerto do Brasil, situada no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, dará posse nesta quinta-feira (2), às 19h, a Maria Marighella como presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e aos membros da Diretoria Colegiada do órgão.

A solenidade acontecerá na Sala Cecília Meireles, uma das mais tradicionais salas de concerto do Brasil, situada no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, onde fica a sede nacional da Funarte.

Um cortejo formado por artistas, intelectuais e coletivos de Cultura como Ocupa MinC e Carnalula participará da posse de Maria Marighella na Funarte. A concentração será no Palácio Gustavo Capanema a partir de 17h, em direção à sala Cecília Meireles.

A Funarte é responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, à dança, ao teatro e ao circo e tem um histórico fortemente ligado à política brasileira. Foi fundada ainda durante a Ditadura Militar, dissolvida e refundada no governo Fernando Collor e, durante o governo Michel Temer, recebeu o Ocupa Minc, ação cultura de resistência contra o fim do Ministério da Cultura. (*Com Mídia Ninja)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.