Maria Paula e Adriana Samartini agitam live em concurso cultural de bancários da Caixa

Final do "Talentos 2021" é neste sábado (4), às 17h. Concurso é realizado pela Fenae e as 27 representações nos estados (Apcefs) para revelar habilidades artísticas de empregados do banco. Apresentação será aberta ao público, pelo Youtube da Fenae edit

Fenae - O Youtube promete ferver neste sábado (4) com a live da cantora Adriana Samartini, durante a final do “Talentos 2021”. O concurso é realizado anualmente pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e as 27 representações nos estados (Apcefs) para revelar habilidades artísticas dos bancários da Caixa.

A apresentação começa às 17h, comandada pela artista Maria Paula, a “musa do Casseta e Planeta”. A live, transmitida pelo Youtube da Fenae, terá momentos de interação e será animada pelo eclético repertório musical de Samartini, conhecida pela bela voz e forte conexão com a axé music.

“Do carnaval da Bahia ao regionalismo, passando pela sofrência que conquistou a todos, o show será bem diversificado, com músicas que trarão lembranças felizes de todos os lugares de nosso país", antecipa Adriana Samartini. Ela é uma das principais cantoras de Brasília, com reconhecimento que ultrapassa os limites da capital federal, em parcerias com Ivete Sangalo, Thiaguinho, Nando Reis, Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e a dupla Simone e Simaria, entre outras.

A versatilidade e a comunicação com o público são marcas de Samartini. “A música tem esse poder de alegrar e de transmitir lembranças de relacionamentos, de histórias de viagens. Embora ainda estejamos distantes por conta da pandemia, a tecnologia nos permite trocar energia e até a emoção do abraço”, diz a cantora, ao convidar o público para a live.

“Para a Fenae e as Apcefs, incentivar a interação do pessoal da Caixa e divulgar os valores artísticos dos empregados, mostrando novos talentos à sociedade, é uma forma de valorizar os colegas que tanto contribuem com o banco público e a população”, ressalta o presidente da Fenae, Sergio Takemoto, ao destacar que a programação também contará com a participação de Alex Theodoro Mifune, bancário da Caixa e integrante da banda Artrozzy.

Durante a live, serão anunciados os prêmios aos ganhadores dos 1º, 2º e 3º lugares da fase nacional do Talentos 2021, nas modalidades Imagem (Foto e Filme), Literatura (Conto/Crônica e Poesia), Artes Visuais (Desenho/Pintura e Desenho Infantil) e Música.

