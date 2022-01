Maria Rita: "eu canto pra c*ralho, mas não chego aos pés da Dona Elis"

Apoie o 247

Revista Fórum - A cantora Maria Rita afirmou em entrevista ao Globo que todo dia 19 de janeiro, data da morte de sua mãe, Elis Regina, é difícil para ela. E que as datas redondas são piores. A cantora ficou emocionada ao lembrar que, em 2022, já são 40 anos sem Elis Regina:

“É um lamento muito profundo por eu não ter conhecido essa mãe como eu merecia ter conhecido”, disse.

“Prometi para mim mesma que eu não ia mais falar sobre isso. Não me oponho a falar da minha mãe. Mas, para responder se as comparações me incomodam, estou cansada. Não vejo mais por que ficar nessa conversa. Tenho 20 anos de carreira, oito Grammys Latinos, minha carreira está sólida, tenho muita coisa para fazer”, desabafou.

