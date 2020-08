Maricá reabre Cinema Público Municipal Henfil

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, reabre nesta sexta-feira (14/08), às 17h, o Cinema Público Municipal Henfil, marcando uma nova fase do espaço. O prefeito da cidade, Fabiano Horta, e o secretário de Cultura, Sady Bianchin, farão juntos uma visita inaugural, que será transmitida pelos canais oficiais da Prefeitura (Youtube e Facebook), assim como o documentário “Henfil”, da premiada diretora Ângela Zoé.

“Trata-se de uma nova era do Cine Henfil. Quando a pandemia passar, queremos criar mostras, lançamentos com debates, atrair festivais, criar uma rede do audiovisual e articular parcerias da secretaria com escolas como a Cinecittà, na Itália, e a de Los Baños, em Cuba, além de universidades que tenham curso de cinema no Rio de Janeiro”, explica Sady.

Segundo a diretora Ângela Zoé, “o filme é uma peça de resistência nesse momento de crise na cultura. Eu tive a sorte de fazer um trabalho sobre um artista que escolheu o caminho do humor como saída em tempos difíceis. E nada mais importante do que ‘dar uma aliviada’, como o Henfil mesmo dizia, através do humor”, comenta a cineasta.

“E isso tudo é mostrado no documentário, esse lado dele”, acrescenta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.