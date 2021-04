Marido de Paulo Gustavo: 'saudade da sua alegria em casa. Senti ela de novo no hospital, com suas pequenas interações'

247 - Marido do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas fez um relato emocionante sobre o artista, que está internado em estado grave por causa da Covid-19.

"Que saudade da sua alegria e da sua presença em casa. Mas há dois dias venho sentindo ela de novo no hospital, com suas pequenas interações, reforçando o quanto estamos ainda um ao lado do outro, na estrada da vida!", afirmou Bretas.

"Quem diria que você, que é tão rápido pra tudo, exigiria de si mesmo um passo mais lento, uma desaceleração para sua recuperação?! Seu corpo é uma fortaleza, e sua alma é leve como pluma!", acrescentou.

