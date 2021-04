Marido de Paulo Gustavo se manifesta após piora do ator: “estou vivendo dias difíceis”

Revista Fórum - O marido do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, fez um post na sua conta do Instagram, após a piora no estado de saúde do ator. Ele disse que “está vivendo dias difíceis” e pede desculpas aos amigos e pacientes por estar recluso.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.