Marília Mendonça construiu carreira meteórica como ‘Rainha da sofrência’

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Nome forte no sertanejo feminino atual, Marília Mendonça lançou diversos hits e recebeu prêmios numa carreira meteórica com apenas 26 anos. A cantora morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais nesta sexta-feira (5).

“Infiel” (assista abaixo) e “Eu sei de cor” eram alguns deles, cantados com sua voz marcante. “Folgado” e “Saudade do Meu Ex” bombaram mais tarde. As letras, intensas, falavam de amores perdidos, que não deram certo, solidão, traições. Um ícone do ‘feminejo’.

Marília nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995 e ganhou projeção nacional já com seu primeiro EP, em 2016. Antes, já fazia algum sucesso com clássicos do sertanejo.

PUBLICIDADE

Sua chegada ao mercado aconteceu no mesmo momento de outras duplas, como Maiara e Maraisa - de quem era amiga e já fez parceria - e Simone e Simaria.

PUBLICIDADE