Marília Mendonça é eleita Cantora do Ano no Prêmio Multishow 2021

Com isso, as votações nessa categoria foram canceladas, anunciou a organização do prêmio neste domingo (7) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Prêmio Multishow 2021 concederá a Marília Mendonça o título de Cantora do Ano em 2021. Com isso, serão canceladas as votações nessa categoria, anunciou a organização do prêmio neste domingo (7).

“Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna Patroa”, disse a organização do Prêmio Multishow.

A cantora morreu na sexta-feira (5) vítima de uma tragédia aérea no interior de Minas Gerais, enquanto estava indo para um show. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram.

PUBLICIDADE

"Você virou saudade aqui dentro de casa” e não poderíamos agradecer de forma diferente tudo o que sua potência representa para a música brasileira. Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão suspensas as votações nessa categoria no Prêmio Multishow 2021. pic.twitter.com/MSEYDoUnM2 — Multishow (@multishow) November 7, 2021

PUBLICIDADE

Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna Patroa. Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do Prêmio Multishow à altura do seu brilhante e inesquecível legado. — Multishow (@multishow) November 7, 2021





PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: