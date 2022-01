Mario Frias ataca Ivete Sangalo: "animadora de militante esquerdista"

Durante show em Natal (RN) na quarta-feira, cantora incentivou coro contra Bolsonaro: "ei, Bolsonaro, vai tomar no c*" edit

Flávia Said, Metrópoles - O secretário especial de Cultura, Mario Frias, usou as redes sociais para atacar a cantora Ivete Sangalo. A artista incentivou um coro contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um show em Natal, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira (29/12).

No show, a cantora dançou aos gritos de “Ei Bolsonaro, vai tomar no cu”. Ela também incentivou os fãs a gritarem mais alto com provocações como “Não ouvi” e “Está baixinho”.

Depois, Ivete comentou que Bolsonaro “vai acabar escutando [os gritos] de tão alto que foi” e recebeu aplausos dos presentes no local.

A rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista, como meio de impor uma ideologia abominável, no mais absoluto silêncio. Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante. pic.twitter.com/uBkamszaW0 PUBLICIDADE December 31, 2021

