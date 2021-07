Mário Frias compara incêndio na Cinemateca Brasileira com o da estátua de Borba Gato

"Os mesmos que estavam até ontem comemorando um incêndio criminoso, na estátua, estão aí proclamando indignação de um incêndio que precisamos investigar de forma bem criteriosa", escreveu o secretário de Cultura no Twitter edit

247 - O secretário de Cultura Mário Frias comparou o incêndio da Cinemateca de São Paulo, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, na quinta-feira (29), com o da estátua do Borba Gato, que aconteceu em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, no último sábado (24).

"Os mesmos que estavam até ontem comemorando um incêndio criminoso, na estátua, estão aí proclamando indignação de um incêndio que precisamos investigar de forma bem criteriosa", disse.

Manuel de Borba Gato (1649–1718) foi um bandeirante que capturava índios e negros para a escravidão.

Enquanto o governo Bolsonaro ataca a cultura, o secretário resolveu culpar o PT pela falta de maiores investimentos na Cinemateca. "O estado que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa".

O estado que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa. pic.twitter.com/afkXOByz2H — MarioFrias (@mfriasoficial) July 30, 2021

