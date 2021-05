Mario Frias passa por cateterismo de emergência

Mayara Oliveira, Metrópoles - O secretário especial da Cultura, Mario Frias, foi submetido, na tarde desta quarta-feira (12/5), a um procedimento de emergência para colocar um cateter.

De acordo com notas do Palácio do Planalto e da Cultura (leia a íntegra mais abaixo), Frias deu entrada no Hospital de Brasília em decorrência de angina aguda e suspeita de princípio de infarto.

“O secretário segue internado e será submetido a exames de modo a descartar eventuais sequelas cardíacas. Novas informações médicas serão repassadas conforme boletim médico previsto amanhã [quinta]”, informou a Secult.

