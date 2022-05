Mario Frias resolve atacar Daniela Mercury por causa de show em ato de apoio a Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - O secretário de Fomento à Cultura, Mario Frias, resolveu atacar, nessa terça-feira (3), a cantora Daniela Mercury por causa de um show da artista no último domingo (1), quando representantes de centrais sindicais participaram de um evento no Pacaembu (SP) para a comemoração do Dia do Trabalhador.

"Showmício pró Lula de Daniela Mercury custou 100 mil reais do dinheiro do pagador de impostos. Ingressarei com uma Ação Popular contra a prefeitura de SP que usou 100 mil reais de dinheiro público para bancar showmício de Daniela Mercury no dia 1 de maio", escreveu o dirigente no Twitter.

