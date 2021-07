Mário Frias também se encontrou com deputada alemã neonazista e neta de ministro de Hitler

Beatrix von Storch é do partido xenófobo e negacionista Alternativa para a Alemanha e é neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler, Lutz Graf Schwerin von Krosigk edit

CartaCapital - O secretário Especial de Cultura, Mário Frias, também se reuniu com a deputada de extrema-direita alemã Beatrix von Storch, do partido xenófobo e negacionista Alternativa para a Alemanha. A parlamentar é neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler, Lutz Graf Schwerin von Krosigk.

A reunião de von Storch com Frias teve outros participantes: Felipe Carmona/Secretário Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual; Gerard Albert Bökenkamp/Assessor-Chefe de Gabinete; e Rodrigo Souza Neves/Assessor Especial da deputada.

Leia a íntegra na CartaCapital.

