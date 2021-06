Marisa Monte lança single inédito após 10 anos

O single fala sobre um tema comum a todos no mundo inteiro: o isolamento social na pandemia do novo coronavírus edit

247 - A cantora Marisa Monte quebrou o hiato de 10 anos sem lançar uma música inédita e disponibilizou ao público Calma, na noite desta quinta-feira (10). O single fala sobre um tema comum a todos no mundo inteiro: o isolamento social na pandemia do novo coronavírus. No teaser do clipe, ela fala sobre a temática e o processo de produção. A informação é do portal Quem.

"De uma hora pra outra, a gente não podia mais sair e o mundo ficou perigoso. O primeiro momento foi de paralisia total. Todo mundo em casa, isolado, triste e com muito medo. Música é uma forma de arte coletiva feita de encontros e fomos atingidos em cheio", declara.

"Passaram-se vários meses até que a gente conseguisse entender melhor a nova realidade, cheia de protocolos, cuidados, testes e máscaras. Durante todo esse tempo, todo mundo continuava em casa abatido e cansado", continua.

