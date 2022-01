Marisa Monte testa positivo para Covid e adia shows em São Paulo e Rio

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A cantora Marisa Monte publicou um comunicado em seu Instagram nesta terça-feira (11/1) para revelar aos fãs que está com Covid-19. A artista, que tem 54 anos, decidiu adiar os shows que faria no final de janeiro em São Paulo e Rio de Janeiro.

“Gente, hoje de manhã acordei com a notícia de que meu exame de PCR, feito ontem à tarde, deu positivo. Estou totalmente assintomática, com as três doses da vacina, isolada em casa”, explicou Marisa.

“Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos”, continuou.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE