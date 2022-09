‘Marte Um’ vai representar o Brasil no Oscar: ‘uma carta de amor para os brasileiros’

O filme marca a estreia de Gabriel Martins em um longa solo, após "No coração do mundo" em parceria com Maurilio Martins edit

Da RFI - O filme “Marte Um”, do diretor Gabriel Martins, será o representante do Brasil no Oscar. A trama, que conta a história de um garoto negro da periferia de Belo Horizonte que almeja ser astronauta, tem como pano de fundo os sonhos de um país em transformação, logo após a eleição presidencial de 2018.

“Marte Um” estava entre os finalistas para representar o Brasil ao lado de "A mãe", de Cristiano Burlan, "A viagem de Pedro", de Laís Bodanzky, "Carvão", de Carolina Markowicz, "Pacificado", de Paxton Winters, e "Paloma", de Marcelo Gomes.

“Marte Um” teve uma boa recepção em eventos internacionais. Em março deste ano, ele participou do Festival de Cinema de Toulouse, na França, onde foi bastante aplaudido.

Na ocasião, em entrevista à RFI, o diretor disse que seu filme era "uma carta de amor aos brasileiros". “Eu me considero uma pessoa muito apaixonada pelo Brasil. Mesmo diante de circunstâncias ruins, nunca tive vontade de sair ou de ignorar, eu sempre encaro o país de frente, e esse filme é de certa forma o desdobramento disso”, declarou o diretor.

Assista ao trailer do filme:

